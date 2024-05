POL-DA: Höchst-Hassenroth: Auto überschlägt sich/Insassen verletzt

Darmstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es an zwei verschiedenen Stellen zu versuchten Einbrüchen in Wohnungen bei denen jeweils nichts erbeutet werden konnte. Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen (03.05.) und Sonntagabend (05.05.) kam es zu einem Einbruch in der Goethestraße. Dabei verschafften sich Unbekannte Zutritt in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Es entstand ...

