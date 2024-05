Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Einbrüche und keine Beute

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an zwei verschiedenen Stellen zu versuchten Einbrüchen in Wohnungen bei denen jeweils nichts erbeutet werden konnte.

Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen (03.05.) und Sonntagabend (05.05.) kam es zu einem Einbruch in der Goethestraße. Dabei verschafften sich Unbekannte Zutritt in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Es entstand ein Sachschaden von wenigen tausend Euro.

Ein zweiter Wohnungseinbruch ereignete sich am Samstag (04.05.) gegen 8 Uhr in der Goebelstraße. Hierbei öffnete ein Unbekannter gewaltsam die Eingangstür. Nach aktuellem Ermittlungsstand bemerkte der Täter, dass die Bewohner der Wohnung zuhause sind und musste sein Vorhaben abbrechen und fliehen. Der Unbekannte wurde beschrieben als männlich, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, sportliche Statur, Bart, tätowiert und mit einer Glatze. Es wurde hierbei nichts entwendet oder beschädigt.

Die Kriminalpolizei (K21/22) hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 06151 / 969 - 0 zu melden.

