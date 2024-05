Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Autohaus im Visier Krimineller

Zeugen gesucht nach Diebstahl von Motocross-Rennrad

Groß-Zimmern (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (3.5.) 18 Uhr und Samstagmorgen (4.5.) 7 Uhr verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einer Garage eines Autohauses in der Westendstraße. Aus dem Innenraum entwendeten sie ein Motocross-Rennrad YZ 250 der Marke Yamaha und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Verbleib der Motocross-Maschine geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

