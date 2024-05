POL-DA: Bürstadt: Motorradfahrer mit 68 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Modautal (ots) - Am frühen Montagmorgen (gegen 01:10 Uhr) machten sich zwei junge Männer an einem Zigarettenautomaten im Neunkirchner Weg in Modautal-Brandau zu schaffen. Sie machten sich mit einer Schweißmaschine ans Werk, schnitten den Automaten auf und entwendeten einige Schachteln Zigaretten. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Tat beobachten und die Täter an der ...

mehr