Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Brandau: Festnahme von zwei Automaten-Aufbrechern

Modautal (ots)

Am frühen Montagmorgen (gegen 01:10 Uhr) machten sich zwei junge Männer an einem Zigarettenautomaten im Neunkirchner Weg in Modautal-Brandau zu schaffen. Sie machten sich mit einer Schweißmaschine ans Werk, schnitten den Automaten auf und entwendeten einige Schachteln Zigaretten. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Tat beobachten und die Täter an der weiteren Tatausführung hindern. Er verständigte sofort die Polizei, welche mit mehreren Streifen vor Ort kam. Die Täter flüchteten dann mit einem schwarzen Kleinwagen mit falschen Kennzeichen in Richtung Rathaus. Durch die herbeieilenden Streifen und mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnte das geflüchtete Fahrzeug kurze Zeit später auf einem Feldweg in der Nähe des Tatorts aufgefunden werden. Die beiden Täter wurden festgenommen. Nun erwartet die beiden jungen Männer ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Auf den Besitzer des Fahrzeugs kommt zudem ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung zu, da das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen gefahren wurde.

