POL-DADI: Verkehrsunfall, Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntag, den 05.05.2024 gegen 15:40 Uhr kam es in Bickenbach auf der Berta-Benz-Straße in Höhe der Hausnummer 105 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer die Berta-Benz-Straße in Bickenbach in Richtung Alsbach. Ein 58-jähriger Auto-Fahrer befuhr ebenfalls die Berta-Benz-Straße aus gleicher Richtung kommend, und übersah den vorausfahrenden Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Insassen des Fahrzeuges erlitten einen Schock, konnten aber nach kurzer Behandlung vor Ort entlassen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

