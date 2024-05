POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Groß-Gerau (ots) - Am Freitag, den 03. Mai 2024 ereignete sich vormittags in der Gernsheimer Straße in Groß-Gerau, in der Nähe des AOK-Gebäudes, ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen abgeparkten Personenkraftwagen und beschädigte diesen erheblich. Der Unfallverursacher stieg aus, nahm ein vom beschädigten Fahrzeug abgerissenes Fahrzeugteil mit und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Nach ersten ...

