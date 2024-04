Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: 43-Jähriger bei Unfall mit Stadtbahn leicht verletzt. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 43-jähriger Toyota-Fahrer ist am Donnerstag, 28.03.2024, bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn im hannoverschen Stadtteil Stöcken leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 43-jähriger Hannoveraner mit seinem Toyota gegen 16:20 Uhr die Stöckener Straße in Höhe der Alten Stöckener Straße. Als der Toyota-Fahrer an der Einmündung Alte Stöckener Straße nach links abbog, kollidierte er mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 43-Jährigen ins Gleisbett geschleudert du kam dort zum Stehen. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die 27-jährige Stadtbahnfahrerin und die Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod

