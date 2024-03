Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 62-Jähriger in der Innenstadt Hannovers angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Montagnacht, dem 25.03.2024, von der Polizei Hannover-Döhren gesuchte Frank Wolfgang G. ist in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in der Lister Meile im hannoverschen Stadtteil Mitte angetroffen worden.

Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte stellten Frank Wolfgang G. am 27.03.2024 gegen 18.15 Uhr nach einem Hinweis eines Passanten am ZOB fest. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5744426

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde das Foto des 62-Jährigen entfernt. /san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell