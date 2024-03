Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat den 62-jährigen Frank Woflgang G. gesehen?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren sucht seit Montagnacht, dem 25.03.2024, nach dem 62-jährigen Frank Wolfgang G. Er wurde zuvor in einem Krankenhaus in Hannover-Kirchrode behandelt, verschwand jedoch kurz vor Mitternacht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und veröffentlicht ein Foto des Mannes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Frank Wolfgang G. am Montagabend gegen 20:00 Uhr von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Behandlung verschwand er jedoch kurz vor 00:00 Uhr in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet seitdem nach ihm, da er weiterhin dringend ärztliche Behandlung benötigt. Trotz mehrerer eingesetzter Polizeistreifen konnte er bislang nicht gefunden werden.

Der Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß, hat einen Dreitagebart und kurze braune Haare. Während seines Aufenthalts trug er eine beige Jacke und dunkle Hose. Auffällig ist außerdem, dass er eine genähte Wunde am Hinterkopf hat.

Wer hat Frank G. gesehen oder kann Hinweise geben, wo er sich aufhält? Mögliche Hinweisgebende werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 zu melden. /ms

