Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 6

B 3: Geisterfahrer zwischen Gleidingen und Ehlershausen - Polizei stoppt 56-Jährigen

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 23.03.2024, ist ein 56-Jähriger mit seinem Pkw zunächst auf die B 6 bei Gleidingen in falscher Richtung aufgefahren. Einsatzkräfte der Polizeidirektion (PD) Hannover stoppten ihn schließlich auf der B 3 bei Ehlershausen. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Zu größeren Unfällen kam es während der Geisterfahrt nicht.

Gegen 02:20 Uhr des 23.03.2024 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass ein schwarzer Kleinwagen an der Oesselser Straße in Gleidingen auf die B 6 in Richtung Norden aufgefahren sei und dort in falscher Richtung fahre. Die Leitstelle der PD Hannover entsendete umgehend mehrere Streifenwagen zu verschiedenen Punkten der Bundesstraße, um das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer des Pkw, eines schwarzen Lexus, reagierte allerdings zunächst nicht auf die Anhaltesignale und -versuche der Polizei und fuhr von der B 6 auf die B 3 in Richtung Celle. An der Anschlussstelle in Ehlershausen stoppten Einsatzkräfte ihn schlussendlich gegen 02:45 Uhr. Der 56-jährige Fahrer aus Giesen wirkte betrunken, weshalb mit ihm ein freiwilliger Alcotest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von zwei Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Zuvor beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten seinen Führerschein, da davon auszugehen ist, dass ein Gericht ihm die Fahrerlaubnis entziehen wird.

Während der Geisterfahrt kam es zu keinen Zusammenstößen mit dem 56-Jährigen entgegenkommenden Fahrzeugen. An seinem Pkw wurden allerdings frische Unfallspuren festgestellt.

Die Polizei ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht mögliche Unfallschäden, die der Mann auf seiner Fahrt verursacht hat. Vermutlich fuhr er in seiner Heimatgemeinde Giesen los. /ms

