POL-H: Zeugenaufruf: Streit in Stadtbahn im Bereich Hannover-Stöcken eskaliert - 32-Jähriger erleidet schwere Schnittverletzungen im Gesicht

Hannover (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Stadtbahn hat am Montagabend des 18.03.2023 ein 30-jähriger Hannoveraner seinem Kontrahenten mit einem Messer eine schwere Schnittverletzung im Gesicht zugefügt. Zuvor soll der Tatverdächtige eine unbekannte Frau belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken ereignete sich der Vorfall gegen 21:30 Uhr in der Stadtbahn der Linie 4 in Richtung Garbsen zwischen den Haltestellen Leinhausen und Pascalstraße. Nachdem der 32-jährige Garbsener aus bislang unbekannten bzw. unbestätigten Gründen den Kontakt zu dem Hannoveraner gesucht hatte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Passanten gelang es jedoch, beide Männer voneinander zu trennen. Allerdings holte der 30-Jährige ein Arbeitsmesser aus seinem Rucksack und griff den 32-Jährigen unvermittelt damit an. Dieser konnte jedoch mit Hilfe von Zeugen weitere Angriffe abwehren und den 30-Jährigen festhalten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Verletzte wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auslöser der Auseinandersetzung soll nach Angaben des Garbseners die Belästigung einer Frau durch den Hannoveraner gewesen sein. Ob es eine solche Belästigung tatsächlich gegeben hat, ist Bestandteil der Ermittlungen. Es ist jedoch bekannt, dass der Verletzte kurz zuvor mit einer jungen Frau gesprochen hat. Diese ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, hat braune Haare und trug eine braune Jacke mit einem Fellkragen.

Das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des Garbseners. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und ihrer Entstehung machen können, insbesondere die oben genannte Frau, werden gebeten, sich mit der Polizei Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 in Verbindung zu setzen. / mini, dd

