Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Unbekannter Täter überfällt 79-Jährige in eigener Wohnung - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 19.03.2024, ist eine 79-jährige Frau in ihrer Wohnung in Langenhagen von einem Unbekannten überfallen und dabei leicht verletzt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelte der Unbekannte gegen 21:45 Uhr an der Wohnungstür der 79-jährigen Langenhagenerin. Nachdem diese die Wohnungstür geöffnet hatte, drang der Täter in die Wohnung ein und erbeutete dort eine unbekannte Summe Bargeld. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Stadtpark. Die Langenhagenerin erlitt bei der Tat leichte Verletzungen und wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der 79-Jährigen hatte der Unbekannte bereits am Nachmittag des 18.03.2024 an ihrer Wohnungstür geklingelt und nach Geld gefragt.

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Er ist etwa 20 Jahre alt und hat dunkle, glatte Haare. Zur Tatzeit war der Täter mit einer dunklen Hose und Jacke bekleidet und trug dazu eine hellblaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes gegen den Unbekannten eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. Auch Personen, denen in den Nachmittagsstunden des 18.03.2024 die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell