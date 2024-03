Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneuter Zeugenaufruf nach Serie von Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge: Unbekannte Täter brechen Transporter in Laatzen auf und entwenden hochwertiges Werkzeug - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Am Donnerstagmorgen des 21.03.2024 wurde in Laatzen-Mitte der Mercedes Sprinter eines Handwerksbetriebes aufgebrochen und daraus ein hochwertiges Rührgerät entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Laatzen wurde gegen 05:00 Uhr ein Loch in die Hecktür des in der Würzburger Straße geparkten Fahrzeugs gesägt, woraufhin diese von innen geöffnet und die im Laderaum befindliche Maschine entwendet werden konnte. Der Transporter ist nach einem ähnlichen Aufbruch am 08.02.2024 an gleicher Örtlichkeit bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen tatbetroffen.

Das Polizeikommissariat Laatzen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-4317 zu melden.

Dies sind nur zwei Taten von vielen, in denen die Polizei Hannover wegen Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge ermittelt, bei denen zahlreiche hochwertige Werkzeuge entwendet wurden [wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5724803]. / mini, dd

