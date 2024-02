Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Zeuge mit Fahrrad gesucht!

Erfurt (ots)

Erfurt. Nach einer Verfolgungsfahrt sucht die Polizei Zeugen. Ein Pkw-Fahrer floh am Montagmorgen in der Innenstadt mit seinem blauen Ford Kuga, nachdem er gegen 07:20 Uhr in der Thälmannstraße, Ecke Stauffenbergstraße kontrolliert werden sollte. An der dortigen Ampel versuchten zwei Streifenbesatzungen erfolglos, den Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, bevor er plötzlich mit seinem Ford Kuga die Flucht ergriff und dabei rücksichtslos quer über die Mittelinsel fuhr. Ein wartender Fahrradfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt im unmittelbaren Bereich der polizeilichen Maßnahme. Der Mann entzog sich mit hoher Geschwindigkeit den verfolgenden Beamten. Die Flucht endete schließlich in einer Leitplanke auf der A71 zwischen Erfurter Kreuz und der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben. Die Polizei nahm den aus Abu Dhabi stammenden 40-Jährigen fest. Er stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Die Polizei sucht Augenzeugen der Verkehrskontrolle und bittet insbesondere den Fahrradfahrer, sich zu melden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell