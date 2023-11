Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231122.4 Itzehoe: Taschendieb schlägt zu

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter eine Frau in einem Supermarkt in Itzehoe bestohlen. Er entwendete das Portemonnaie, das wenig später ohne Bargeld wiederauftauchte.

Um 13.00 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Lidl in der Lise-Meitner-Straße auf. Zu diesem Zeitpunkt stellte sie fest, dass ihre Geldbörse weg war. Diese hatte zuvor in ihrer Tasche im Einkaufswagen gelegen. Eine Absuche nach dem Stehlgut und eine Nachfrage im Markt verliefen negativ. Etwas später gab jedoch ein Finder das Diebesgut in dem Geschäft ab. Wie sich herausstellte, fehlten daraus die Bankkarte und das Bargeld.

Dem Filialleiter waren zuvor drei Personen aufgefallen, zwei Männer und eine Frau, die sich verdächtig lange im Laden aufhielten. Ob es sich um die Diebe handelte, ist unklar.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

