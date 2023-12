Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Winterberg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B236 in Winterberg. Ein 25-Jähriger und seine 22-jährige Beifahrerin aus Alpen waren mit ihrem Auto auf der B236 in Richtung Neuastenberg unterwegs. In Höhe des sogenannten "Rauchloch" kam der 25-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 44-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb bei dem Unfall unverletzt. Der 25-Jährige wurde schwer, seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für circa drei Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell