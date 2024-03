Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt in Barsinghausen und verletzt sich schwer. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagabend, 19.03.2024, ist ein alkoholisierter 58-Jähriger in Barsinghausen mit seinem Pedelec gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen befuhr der Pedelec-Fahrer gegen 18:30 Uhr die Kaltenbornstraße, in der er in Höhe der Hausnummer 4 ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer stürzte. Durch den Sturz zog er sich Kopfverletzungen zu, die den Einsatz von Rettungsdienst und Notarzt erforderlich machten. Der Barsinghäuser wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Ein dort durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten keine Zeugen ermittelt werden. Ein Anwohner, der den Unfall selbst nicht gesehen hatte, berichtete den eingesetzten Polizeibeamten jedoch von einem Kind, das den Unfall beobachtet haben muss und danach mit der Besatzung des Rettungswagens Kontakt hatte.

Das Polizeikommissariat Barsinghausen hat die Ermittlungen gegen den 58-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen und sucht zur weiteren Klärung des Unfallhergangs nach Zeugen, zu denen insbesondere des oben genannte Kind gehört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105 523-0 entgegen. / mini, rod

