POL-H: Bundesstraße (B) 3: 69-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 16.03.2024, ist ein 69-jähriger Mann auf der Bundesstraße (B) 3 von einem Pkw erfasst worden und verstorben. Anwesende Autofahrer leisteten Erste Hilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 69-Jährige mit vier weiteren Personen unterwegs. Beim Überqueren der B 3 bei Thiedenwiese in Höhe einer Gaststätte übersah der Mann offenbar ein herannahendes Auto. In dem Mercedes, der aus Richtung Elze in Richtung Hannover unterwegs war, saßen der 32-jährige Fahrer, sowie eine weibliche und eine männliche Person. Der Wagen erfasste den 69-Jährigen, der die Straße direkt überquerte, und verletzte ihn schwer.

Zeugen des Unfalls leisteten dem Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Verletzte verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen des Mercedes wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sonst wurde niemand verletzt. Die B 3 war für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt. /dd

