Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Deutlicher Anstieg bei Einbrüchen in Fahrzeuge von Handwerksbetrieben - Schaden im sechsstelligen Bereich - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover verzeichnet in ihrem Zuständigkeitsgebiet seit Jahresbeginn einen deutlichen Anstieg bei Aufbrüchen von Fahrzeuge von Handwerksbetrieben. Die Täter sehen es jedes Mal auf hochwertiges Werkzeug ab. Bei einer Fallzahl im hohen zweistelligen Bereich entstand ein Schaden von mindestens 250.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und mahnt zur Vorsicht.

Seit Beginn dieses Jahres hat die Polizeidirektion Hannover eine Vielzahl von Aufbrüchen von Nutzfahrzeugen diverser Handwerksbetriebe verzeichnet. Die Aufbrüche verteilen sich über weite Teile der Region Hannover. Die Täter hatten jeweils hochwertige Werkzeuge und Gerätschaften als Beute im Visier, die sie unbemerkt mitgehen ließen. Aktuell geht die Polizei von einer Fallzahl im oberen zweistelligen Bereich aus - Tendenz steigend. Die Schadenssumme beläuft sich schon jetzt auf rund 250.000 Euro. Um an das Diebesgut zu gelangen, verschafften sich die Täter auf unterschiedlichen Wegen Zugang zu den Innenräumen der Fahrzeuge.

In einem beispielhaften Fall öffneten die Täter mit brachialer Gewalt die Tür eines an der Vahrenwalder Straße abgestellten Ford Transit. Bei der Tat, die sich zwischen dem 16.01.2024 und 17.01.2024 ereignete, stahlen die Täter zahlreiche Werkzeuge und Geräte, darunter Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Winkelschneider, Baustrahler und diverse Akkus. Der entstandene Schaden wird hier mit circa 21.000 Euro beziffert.

Ähnlich hoch ist mit rund 15.000 Euro der entstandene Schaden bei einer entsprechenden Tat an der Stuttgarter Straße in Laatzen. In der Nacht zum 24.01.2024 verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls über eine Tür Zugang zum Fahrzeuginneren. Auch hier ließen sie Bohrmaschinen, Bohrhämmer sowie Kabeltrommeln und eine Kreissäge mitgehen.

Im Rahmen der Ermittlungen zu den mehreren Dutzenden Fällen prüft die Polizei Zusammenhänge. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden, wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken, die sich insbesondere in der Nähe entsprechender Handwerksfahrzeuge aufhalten.

Gleichzeitig mahnt die Polizei die entsprechenden Unternehmen zu erhöhter Vorsicht und gibt Verhaltenstipps:

- Wenn möglich, lassen Sie besonders hochwertiges Werkzeug und Geräte nicht in abgestellten Fahrzeugen zurück - Stellen Sie die Fahrzeuge auf gesicherte Plätze oder zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die Ihr Fahrzeug womöglich ausbaldowern - Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab (Türen und Fenster) und setzen Sie besondere Sicherheitstechnik, zum Beispiel Warnanlagen, ein - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- oder Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen - Sollten Sie einen Aufbruch und/oder Diebstahl bemerken, verständigen Sie umgehend die Polizei und fassen Sie das Fahrzeug nicht an

