Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Caddy-Fahrer gefährdet nach Unfall mehrere Verkehrsteilnehmende in Hannover-Nordstadt durch rasante Fahrweise. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 22.02.2024, ist es in der hannoverschen Nordstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW-Caddy und einem BMW gekommen. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer des Caddys von der Unfallstelle und gefährdete bei der Flucht durch seine rasante Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmende. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt war ein 32-jähriger Hannoveraner gegen 23:05 Uhr mit seinem BMW im Herrenhäuser Kirchweg aus Richtung Herrenhäuser Straße in Richtung Haltenhoffstraße unterwegs. In entgegengesetzter Richtung befuhr zur selben Zeit ein silberfarbener VW-Caddy den Herrenhäuser Kirchweg. An einer Fahrbahnverengung kam es im Gegenverkehr zu einem Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Trotz mehrfachen Hupens des 32-jährigen BMW-Fahrers setzte der Caddy-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nachdem der Hannoveraner seinen Wagen gewendet hatte, um dem Flüchtigen zunächst zu folgen, beobachtete er, wie dieser mindestens dreimal über eine rote Ampel fuhr, verbotswidrig Fahrzeuge überholte und dabei auch mehrfach in den Gegenverkehr kam. Mindestens einmal musste der Gegenverkehr stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei einem anschließenden Wendemanöver auf Höhe der Schaumburger Straße musste ein weiterer Pkw ausweichen und abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Den flüchtigen Caddy-Fahrer konnte die Polizei bereits ermitteln. Gegen den 49-jährigen Hannoveraner wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die Angaben zu seiner Fahrweise machen können oder gegebenenfalls selbst durch diese gefährdet worden sind, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /rod, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell