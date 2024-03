Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei sucht mit Bildern nach den Eigentümern von sichergestelltem Diebesgut aus Hannover-Mitte

Hannover (ots)

Mit Fotos von sichergestellten Smartphones, Tablets und Laptops sucht die Polizei nach den Eigentümern. Die Gegenstände wurden bei einer international agierenden Hehlerbande aus Hannover sichergestellt.

Seit Oktober 2023 ermittelt eine Sonderkommission der Polizeiinspektion Hannover gegen eine Hehlerbande, die in Hannover-Mitte geraubte oder gestohlene Gegenstände angekauft hat, um sie unter anderem in Marokko gewinnbringend zu verkaufen [wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5719075].

Am 16.02.2024 stellten die Beamten bei Durchsuchungen in Hannover und Bielefeld große Mengen an Diebesgut sicher. Während einige der Gegenstände bereits angezeigten Straftaten und damit ihren Eigentümern zugeordnet werden konnten, sind zahlreiche Dinge noch immer "herrenlos". Auf der Internetseite der Polizei Hannover sind Fotos von 33 Gegenständen veröffentlicht, die zwischen Juli 2023 und Februar 2024 entwendet wurden und mit denen nun nach den Eigentümern gesucht wird [https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/polizei-sucht-mit-bildern-nach-den-eigentumern-von-sichergestelltem-diebesgut-aus-hannover-mitte-117415.html]. Es handelt sich um 27 Smartphones der Marken Samsung, Sony, Google, Xiaomi, Honor, Poco und OnePlus, drei Laptops der Marken Fujitsu, Terra und Apple, zwei Apple Tablets sowie eine Samsung Smartwatch. Viele der Geräte weisen individuelle Merkmale wie Aufkleber, Hüllen oder Beschädigungen auf, anhand derer sie von ihren Besitzern leicht identifiziert werden können.

Die Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf diese geben können, werden gebeten, sich montags bis freitags zwischen 07:00 und 14:00 Uhr mit der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2952 oder -2846 in Verbindung zu setzen.

