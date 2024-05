Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Freitag, den 03. Mai 2024 ereignete sich vormittags in der Gernsheimer Straße in Groß-Gerau, in der Nähe des AOK-Gebäudes, ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen abgeparkten Personenkraftwagen und beschädigte diesen erheblich. Der Unfallverursacher stieg aus, nahm ein vom beschädigten Fahrzeug abgerissenes Fahrzeugteil mit und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen entstand am Auto der 24-jährigen Geschädigten so ein Schaden von ca. 3.500,00 EUR. Die Polizeistation Groß-Gerau bittet um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallfahrer oder zu seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

