Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Samstag, 4. Mai 2024, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr ereignete sich in Viernheim, am Rhein-Neckar-Zentrum, im dortigen Parkhaus, auf dem obersten Parkdeck ein Verkehrsunfall, wobei der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Auf dem Parkdeck P4c war ein blauer Renault Megane geparkt. Dieser wurde durch einen ein-/ausparkten Pkw beschädigt. Hinweise erbittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell