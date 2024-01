POL Schwaben Nord: Widerstand nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (12.01.2024), zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr, ereignete sich ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Bauer-Straße. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Durch einen Zeugen konnten kurze Zeit vorher unbekannte Personen in dem Kellerabteil festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und ...

