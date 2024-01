POL Schwaben Nord: Brand

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Montag (15.01.2024), gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte an einem geparkten BMW einen Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter 0821/323-2610 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

