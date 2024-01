POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (15.01.2024), zwischen 07.30 Uhr und 15.40 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Klausstraße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Beuteschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus ...

