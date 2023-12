POL-NE: Weiße Kombilimousine entwendet

Kaarst (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag (1.12.), gegen 14 Uhr, und Samstag (2.12.), gegen 08:30 Uhr, in den Holzbüttgener Bauhof an der gleichnamigen Straße "Am Bauhof" eingedrungen. Ein Mitarbeiter hatte am Samstagmorgen die offenstehende Eingangstür sowie den beschädigten aber nicht geöffneten Fahrzeugschlüsselkasten und eine aufgebrochene Zwischentür entdeckt. Die verständigten Polizeibeamten konnten weitere Hebelmarken an Türen und das Fehlen ...

mehr