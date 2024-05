POL-DADI: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Bickenbach (ots) - Am Sonntag, den 05.05.2024 gegen 15:40 Uhr kam es in Bickenbach auf der Berta-Benz-Straße in Höhe der Hausnummer 105 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer die Berta-Benz-Straße in Bickenbach in Richtung Alsbach. Ein 58-jähriger Auto-Fahrer befuhr ebenfalls die Berta-Benz-Straße aus gleicher Richtung ...

