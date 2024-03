Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis - Einbruch in Friseurgeschäft

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein Einbruch in das Friseur-und Kosmetikgeschäft in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher noch unbekannte Täterschaft in der Zeit von Samstag 16:00 auf Sonntag 08:30 Uhr zunächst einen Rollladen und anschließend ein Fenster des Geschäfts aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft hatten. Hieraus entwendete die Täterschaft einen Bargeldbetrag in noch nicht bekannter Höhe und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Noch am Sonntag wurde durch die Streife des Polizeireviers Wiesloch der Fall aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell