Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Autofahrer gefährdet Fußgänger und flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Cuzaring / Heuauer Weg beinahe zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Ein 70-jähriger Fußgänger überquerte gerade den Cuzaring auf Höhe des Heuauer Wegs am Fußgängerüberweg bei grüner Ampel, als von rechts ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße querte. Hierbei kam es fast zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Bei dem unbekannten Fahrzeug, könnte es sich um einen silbernen Ford-Transit, o.ä. mit schwarzer Seitenaufschrift handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell