Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 15:35 Uhr an der Drehscheibe. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Johann-Jakob-Astor-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße kollidierte der junge Mann mit einer 67-jährigen Hyundai-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, bittet die Polizei, dass sich Zeugen beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell