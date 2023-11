POL-ERB: Höchst i. Odw. (ots) Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Reinheim (ots) - Zwischen Freitagmittag (10.11.) und Samstagmorgen (18.11.) stiegen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Albert-Schweizer-Straße ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und ...

