Pfungstadt (ots) - Unbekannte bewarfen in der Nacht zum Samstag (18.11.) eine Mercedes C-Klasse in der Gutenbergstraße mit mehreren Steinen und verursachten so einen Schaden über mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K 42) in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

