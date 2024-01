POL-MA: Mannheim: Unter Drogen stehender Mann flüchtet mit Auto vor Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in mehrere Garagen in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Auf Grund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täterschaft zunächst durch ...

mehr