Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg

Rhein-Neckar-Kreis - Alkohol und Betäubungsmittel führten zum Verkehrsunfall

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim staunten nicht schlecht, als sie am Sonntagnachmittag um 16:45 Uhr von einem Zeugen zu einem Verkehrsunfall nach Hirschberg in die Elisabeth-Kulmann-Straße gerufen wurden. Dort war ein 38-jähriger Mann mit seinem Volvo auf ein geparktes Auto aufgefahren. Beim Antreffen durch die Polizei schlief der Mann tief und fest hinter seinem Steuer. Der Motor lief noch und die Fahrstufe "D" war eingelegt. Der Fahrer konnte nur mit Mühe aufgeweckt werden, und war selbst dann noch desorientiert. Grund hierfür dürfte der festgestellte Grad der Alkoholisierung von knapp über 2,00 Promille und der Einfluss von Betäubungsmitteln gewesen sein. Der Mann wurde auf das Polizeirevier Weinheim verbracht und eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung sämtlicher strafprozessualer Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen. Sein Führerschein wurde jedoch beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Sachschaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro, während am verursachenden Volvo lediglich ein Schaden von 500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell