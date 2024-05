Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei lädt ein zur kostenlosen Fahrradcodierung/Anmeldung erforderlich

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf führt am Mittwoch, den 29. Mai, in der Zeit von 13 bis 18.15 Uhr eine Fahrradcodierung in der Flughafenstraße 37, am Rathaus Walldorf durch. Für die Codierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Ab dem 6. Mai können sich Interessierte per Email unter:

SVO-MOERFELDEN-PST.PPSH@polizei.hessen.de

unter Angabe von Name, Vorname, Telefonnummer und Anzahl der Räder, die codiert werden sollen, anmelden.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

