Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Anhänger löst sich von PKW und beschädigt Straßenlaterne

Alt Zachun (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L092 in Alt Zachun ist am Sonntagnachmittag durch einen verlorenen Anhänger eine Straßenlaterne umgekippt und beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 39-jährige Autofahrerin mit einem Anhänger die Hauptstraße in Alt Zachun, als sich der Anhänger beim Überfahren einer Straßenunebenheit von der Anhängerkupplung gelöst haben soll. In der weiteren Folge kam der Anhänger von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Dabei wurden sowohl die Laterne als auch der Anhänger stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Als mögliche Unfallursache wird auch ein technischer Defekt am Anhänger nicht ausgeschlossen.

