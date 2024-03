Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin prallt mit PKW gegen Zaun

Hagenow (ots)

Eine erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin ist am Mittwochvormittag in Hagenow mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Die 39-jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon, jedoch stellte die Polizei bei ihr einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Gegen die Fahrerin ist daraufhin Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Die Beamten stellten den Führerschein der 39-Jährigen sicher und brachten die Frau zur Blutprobenentnahme. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

