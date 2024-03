Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bus prallte mit PKW zusammen - Autofahrerin verletzt

Ludwigslust (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW ist am Mittwochmorgen auf der B 5 zwischen Ludwigslust und Grabow eine Autofahrerin verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in einem Kreisverkehr nahe der Auffahrt zur BAB 14. Infolge des Zusammenpralls beider Fahrzeuge erlitt die Autofahrerin eine Beinverletzung. Sie ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Linienbus sollen sich neben dem Fahrer auch ca. 15 Schüler befunden haben, die allesamt unverletzt blieben. Die weitere Fahrt traten die Schüler in einem Ersatzbus an, der zur Unfallstelle beordert wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des PKW musste die Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Dadurch kam es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler des Busfahrers wird derzeit vermutet.

