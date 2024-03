Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW fährt in Baustellenabsicherung - Fahrer alkoholisiert

Wittenburg/Stolpe (ots)

Nachdem ein 49-jähriger Fahrer eines LKW am Montagnachmittag auf der Autobahn 24 einen Verkehrsunfall verursachte und seine Fahrt fortsetzte, konnten Polizisten den Mann wenig später stoppen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,11 Promille. Zuvor beobachtete eine Streifenwagenbesatzung wie die Sattelzugmaschine mit Auflieger in einer Baustelle Höhe der Anschlussstelle Wittenburg nach rechts von der Fahrbahn abkam und Warnbaken überfuhr. Polizisten des Autobahnverkehrspolizeireviers Stolpe gelang es daraufhin den polnischen Unfallfahrer auf dem Parkplatz Dodow zu kontrollieren. Dem alkoholisierten Fahrzeugführer wurde folglich im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.700 Euro. Die Fahrzeugschlüssel wurden im Nachgang einem Berechtigten ausgehändigt.

