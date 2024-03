Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellte Schreckschusspistole sicher

Ludwigslust (ots)

Nach einem bedrohlichen Vorfall an der Skaterbahn in Ludwigslust hat die Polizei am Samstagnachmittag eine Schreckschusspistole beschlagnahmt. Gegen den 26-jährigen Besitzer ist Anzeige wegen Bedrohung erstattet worden. Der Mann soll Zeugenaussagen zufolge zunächst einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seinem PKW geholt und mit diesem dann in demonstrativer und bedrohlicher Weise hantiert haben. Wie sich beim Eintreffen der Polizei dann herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusspistole, für die der 26-jährige Deutsche einen sogenannten kleinen Waffenschein besitzt. Dem Vorfall vorausgegangen war offenbar ein Streit mit anderen Anwesenden auf der Skaterbahn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell