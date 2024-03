Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet vor Polizei und verursacht Verkehrsunfall

Parchim (ots)

In Parchim hat eine alkoholisierte Autofahrerin am Sonntagabend auf ihrer Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zuvor hatte die 34-jährige Autofahrerin Anhaltesignale der Polizei ignoriert und war mit hohem Tempo davongefahren. Aufgrund der rasanten und gefährlichen Fahrweise der Frau brach die Besatzung des Funkreifenwagens der Polizei die Verfolgung ab und folgte dem flüchtigen PKW mit mäßiger Geschwindigkeit. Allerdings soll die flüchtige Frau weiterhin mit rasantem Tempo weitergefahren sein, als sie wenig später die Kontrolle über ihren PKW verlor und gegen das Hoftor eines Privatgrundstücks prallte. In weiterer Folge prallte der PKW im Vorgarten gegen einen Erdwall. Die 34-Jährige, die sich dabei schwere Verletzungen zuzog, wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin, die sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wies einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille auf. Am PKW als auch auf dem betreffenden Grundstück entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Gegen die Autofahrerin ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell