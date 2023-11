Wesel (ots) - In der Zeit von Freitag (27.10.2023), 14 Uhr bis Montag (30.10.2023), 8 Uhr, drangen Diebe auf bislang unbekannte Weise in das Pfarrbüro einer Kirchengemeinde auf der Martinistraße ein. In dem Pfarrbüro entwendeten sie einen Wandtresor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben ...

