POL-WES: Moers - Zeugen nach möglichem Unfall gesucht

Wesel (ots) - Die Polizei hält sich eigentlich mit Mutmaßungen zurück! Aber die Not bei den Tätern muss groß gewesen sein. Unbekannte haben am Samstag gegen 08.18 Uhr einen Kondomautomaten an der Straße Am Schepersfeld aufgebrochen. Der Automat stand im öffentlichen Verkehrsraum an einem Fahrradweg. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, war beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort. Am Automaten stellte ...

mehr