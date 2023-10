POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bitburg (ots) - In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es auf dem Spittel in Bitburg zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Verkaufsstand des Bauernmarktes. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Rollladen an einem Fenster gewaltsam aufgedrückt, um sich Zutritt in den Stand zu verschaffen. Aus dem Verkaufsstand wurden Süßwaren im Wert von ca. 100EUR entwendet. ...

mehr