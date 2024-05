POL-DA: Bensheim: Gesuchter 25-Jähriger nach Hinweis festgenommen

Griesheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (5.5.), 11.30 Uhr und Montag (6.5.) 3 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pfungstädter Straße und erbeuteten Werkzeug und Fahrräder. Über die Tiefgarage des Gebäudes gelangten die Täter zunächst in den Keller. Hier schnitten sie die Schlösser ...

mehr