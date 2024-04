LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ilmenau (ots) - Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergrat-Voigt-Straße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Akkuwerkzeuge der Marke "Hilti" im Wert von circa 3.000 Euro. Durch das gewaltsame Eindringen in das Wohnungsinnere verursachten der oder die Täter einen Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 15.50 Uhr und heute Morgen 08.30 ...

