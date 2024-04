LPI-GTH: Zu schnell

Arnstadt (ots) - Zurückliegende Nacht, gegen 00.30 Uhr gerieten zwei 27-Jährige im Bereich des Ebertsplatzes in eine verbale Streitigkeit welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Einer der beiden Männer wurde dabei leicht verletzt, ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von knapp 2,0 Promille. Zeugen zur Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0093432/2024) in Verbindung zu setzen. (jd) ...

