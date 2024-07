Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 07.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Am Freitagnachmittag, den 05.07.2024, ist es in Bakum auf der Vechtaer Straße zu einem Unfall zwischen einem Mini und einem schwarzen Ford Tourneo gekommen. Der Mini hat die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta befahren, als der Ford Tourneo, ungeachtet der Vorfahrt des Minis, aus der Molkenstraße kommend die Vechtaer Straße gekreuzt hat. Die 43-Jährige Emstekerin hat mit ihrem Mini noch versucht über den Grünstreifen nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Ford Tourneo allerdings nicht verhindern. Der Fahrer des Ford Tourneo hat seine Fahrt, ohne anzuhalten, fortgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 - 943 0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Am Samstagnachmittag, den 06.07.2024, wurde zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr ein parkender weißer Nissan Micra in Vechta auf dem Parkplatz beim Franziskanerplatz beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 - 943 0 entgegen.

Lohne - Taschendiebstahl

Bereits am 05.07.2024 in der Zeit von 23:00 bis 23:30 Uhr kam es im Rahmen der Fußball-Fanmeile in Lohne zum Diebstahl der Geldbörse eines 18-Jährigen Lohner Bürgers. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohne oder Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Steinfeld -Diebstahl eines Versichersicherungskennzeichens Am Samstag, den 06.07.2024 wurde in den frühen Morgenstunden, zwischen 02:00 und 10:00 Uhr das an einem Quad montierte Versicherungskennzeichen entwendet. Das Quad stand unter einem Carpot an der Großen Straße. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Steinfeld (05492/960 660) oder Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, den 05.07.2024 wurde in der Zeit zwischen 16:00 und 16:10 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Meyerhofstraße die Geldbörse einer 41-Jährigen Steinfelderin aus dem mitgeführten Einkaufswagen entwendet. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (04442/ 808 460) oder Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Versuchter Einbruch in ein Torfwerk In der Zeit vom 05.07.2024, 17.00 Uhr bis 06.07.2024, 12:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine Lager- und Maschinenhalle eines in der Landwehrstraße ansässigen Torfwerkes einzudringen. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (04442/ 808 460) oder Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Bakum - Heckenbrand

Am Samstag, dem 06.07.2024 ist es gegen 12:10 Uhr in der Straße Berliner Ring aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Gartenhecke gekommen. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bakum abgelöscht werden. An der Hecke und zwei angrenzend stehenden Straßenschildern ist Sachschaden entstanden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Dinklage - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 06.07.2024 ist es gegen 05:45 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw gekommen. Ein 35-Jähriger aus Drantum befuhr die Märschendorfer Straße aus Vechta kommend in Richtung Dinklage und ist in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er ein Straßenschild, einen Baum und einen Stabmattenzaun. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch Kräfte der Polizeistation Lohne eine deutliche Alkoholisierung bei dem unverletzten Fahrzeugführer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,60 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

